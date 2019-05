Neli üllatavat ilmingut, mis annavad Parkinsoni tõvest varakult märku

Lõhnataju kadumine

Suur osa Parkinsoni tõvega diagnoositud inimestest on tajunud muutusi lõhnatajus juba aastaid enne käte värina või liikumisprobleemide teket. Paljud inimesed ei pruugi aga aru saada, et nende lõhnataju on halb. Testide põhjal on aga selgunud, et 90 protsenti Parkinsoni tõvega inimestest on kaotanud lõhnataju.

Rahutud ööd

REM une häirumisel on leitud olevat seos suurema Parkinsoni tõve tekkimise tõenäosusega. REM unehäire on rohkemat kui häiritud sügav uni. Seda kogevad inimesed liigutavad end uinunult intensiivselt, elades välja oma unenägusid. Kuna liigutused on äkilised, võivad inimesed end isegi vigastada. Sageli ei mäleta nad ise öist tramburaid.

REM unehäire on haruldane ja seda saab diagnoosida ainult spetsiaalse uneuuringuga. Enamikul inimestest, kel see esineb, areneb aga välja Parkinsoni tõbi või muu sellega sarnane haigus kümne aasta jooksul pärast muutuste teket öises käitumises.

Kõhukinnisus

Probleemid seedetrakti ja soole liikumisega on Parkinsoni tõvega inimestele suureks probleemiks ning need võivad alata kaua enne värina ja liikumisega seotud sümptomeid.

Kõhukinnisus võib olla tekkinud paljudel erinevatel põhjustel, aga Parkinsoni tõve puhul on see üks varasemaid märke, mis võib isegi ilmneda juba 20 aastat enne haiguse diagnoosimist.

Ärevus ja depressioon

Ärev või depressiivne tunne on üks suurimaid probleeme, mida Parkinsoniga inimesed kurdavad. Spetsialistid arvavad, et see on tingitud muutustest aju keemilise aktiivsuse tasakaalus ja et need muutused algavad kuni kümme aastat enne Parkinsoni tõve diagnoosi saamist.