Teadlane: Pokémon muudab lapse aju

Kõnealuse mängu peategelased on väljamõeldud olendeid nimega «Pokémon». Mängijad peavad olendeid püüdma ja treenima, et saaksid üksteisega võidelda. Lahingud on Pokémoni mängude peateema ning osalised peavad saavutama mängu jooksul teatud eesmärgid.