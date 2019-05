Tallinna Lastehaigla vajab kaasmaalaste abi elusid päästa aitava reanimobiili soetamiseks

«Reanimobiil on alati mõeldud kõige raskemas seisundis patsientide haiglasse transportimiseks, lastereanimobiili eripära seisneb selles, et transporditakse erinevas vanuses lapsi – alates sügavalt enneaegsetest beebidest kuni 18-aastaste noorukiteni,» selgitas Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivraviosakonna juhataja dr Mari-Liis Ilmoja. «Meie jaoks on oluline, et Eesti lapsed saaksid parimat võimalikku ravi ning seetõttu peaks ka lastereanimobiil olema varustatud kõige kaasaegsema tehnoloogiaga. Reanimobiil peab väljakutseks valmis olema kogu aeg.»

«Kõik Tallinna Lastehaigla reanimobiilid alates 1992. aastast on soetatud heade annetajate abiga ning loodame, et ka seekord leiavad inimesed võimaluse anda oma panus uue reanimobiili ostmiseks – oleme selle eest südamest tänulikud,»“ rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Reanimobiil ja selles sisalduv tehnoloogia vajavad välja vahetamist iga 5-6 aasta järel, et tagada laste haiglasse transportimisel samaväärsed tingimused ja võimalused, nagu on intensiivraviosakonnas.»

Lastereanimobiilis peab olema valmisolek praktiliselt kogu III astme intensiivravi mahu tagamiseks. Reanimobiilis olevatest seadmetest kõige suurem kuluobjekt on kuvöös ehk inkubaator, milles saab transportida kõige väiksemaid ja hapramas seisus olevaid enneaegseid vastsündinuid. Varustus peab sisaldama kõike vajalikku juhitavale hingamisele viimiseks, inhalatsioonina ravimite manustamise võimalust, valmisolekut tsentraalveeni ja arteri kanüleerimiseks, täismahulise monitooringu võimalust, sealhulgas otsese arteriaalse vererõhu jälgimine, infusioonravi ja aspiratsiooni võimalust.

Tallinna Lastehaigla lastereanimobiil teeb aastas keskmiselt 250 väljasõitu raskes seisundis patsientide transportimiseks. Lisaks neile toimub vajadusel vastsündinute transport Tallinna sünnitusmajadest ning teistest Eesti haiglate sünnitusosakondadest Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonda. Tallinna Lastehaigla reanimobiiliteenistuse teeninduspiirkond on Põhja-Eestis Tallinnast kuni Paideni ning saartest Narvani.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond asutati 1993. a. jaanuaris. Fond on 26 aastat tegutsenud selle nimel, et aidata kaasa lastesõbraliku haigla kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi toomisele Tallinna Lastehaiglasse. Toetusfond soovib oma tegevusega muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ning eriti haigete laste probleemidesse.

Milline on haigekassa panus? Alates 2018. aastast rahastab kiirabiteenust haigekassa. «Meie eesmärk on tagada rahastus kiirabibrigaadile, sealhulgas ka reanimobiilibrigaadidele,» ütleb haigekassa avalike suhete peaspetsialist Vivika Tamra. «Kiirabi sai sellel aastal juurde seitse miljonit eurot lisaraha. Tänavu rahastab haigekassa kiirabi kokku 52 miljoni euro eest. Selle raha eest tasub kiirabi näiteks kiirabitöötajate palgad, maksab neile vajalike ruumide rendi, soetab vajaliku tehnika, kiirabiautod ja ka reanimobiilid. Laste reanimobiili 24 tunnise koduse valmisoleku eest (koos auto ja meditsiini töötajatega), tasub haigekassa 982 eurot. Otsuse, kuhu haigekassast saadud raha suunata, teeb kiirabi ise. Näiteks kas maksta inimestele rohkem palka, soetada uut tehnikat, investeerida IT arendustesse. Nii haiglad, kiirabibrigaadi pidajad kui haigekassa töötavad õlg õla kõrval, et pakkuda inimestele vajalikke ja parimaid ravivõimalusi. Olukordades, kus kiirabibrigaadi pidajate rahalised võimalused on piiratud, on suur abi just annetajatest.»