Eesti teadlaste loodud embrüo pesastumise geenitest viis esimese raseduseni

Viljatusravikeskuse juhataja doktor Katrin Kask selgitas, et viljatuse põhjused jäävad tihti ebaselgeks. Üks põhjus võib olla, et emaka limaskest küpseb naistel erineva kiirusega ning kehavälisel viljastamisel ja embrüo siirdamisel ei võeta seda arvesse. «Personaalmeditsiini geenitest annab arstile olulise informatsiooni, mille põhjal saab kohandada just sellist raviplaani, mis on patsiendile kõige sobivam. See on osa personaalmeditsiinist, mille suunas liigume järk-järgult ka viljatusravis.»

beREADY test on Lääne-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskuses kasutusel käesoleva aasta algusest ning esimene kliiniline rasedus on oodatud ja loomulik tulemus. Test tehakse siirdamisele eelnevas tsüklis. Emaka limaskesta koeproov võetakse täpselt ajal, mil arst plaaniks teha embrüo siirdamise. Valmisolekut embrüo pesastumiseks näitab 67 geeni analüüs, mille tulemusel näeb raviarst, kas tema valitud aeg on patsiendile parim või vajab ajastamist.

«Veidi enam kui pooled Täppismeditsiini laborile saadetud analüüsidest näitavad, et plaanitud embrüo siirdamise aeg on patsiendile parim ja muudatust pole vaja teha. Umbes kolmandik patsientidest vajab aga beREADY tulemusel embrüo siirdamise aja edasi lükkamist näiteks ühe päeva võrra. Samuti esineb juhtumeid, kus embrüo siirdamist peaks tegema varem kui arst plaaninud,» rääkis kogemusest Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse Täppismeditsiini labori juhataja ja testi üks arendaja Kaarel Krjutškov.

Kokku siirdatakse Eestis aastas umbes 4000 embrüot ja tehakse 2800 kehavälise viljastamise tsüklit. Keskmiselt on ühe tsükli hind 1500-2500 eurot ning see on kuni 40aastastele sotsiaalkindlustatud patsientidele tasuta. Seevastu on pesastumise testi hind umbes 300 eurot. Piisab ühest testist, mis näitab naise personaalse varieeruvuse enne järgnevaid protseduure. Patsiendile annab viljatusravis tehtud omafinantseering kindlustunde, et embrüo(d) siirdatakse parimal võimalikul ajal.

Embrüo pesastumise test sobib neile, kes tahavad viljatusravi efektiivsuses kindlad olla, vähendades viljatusravi ebaõnnestumise riski.