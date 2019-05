EMO patsientide arv kasvab, aga enamik neist saadetakse koju ravile

Kui aastatel 2015-2017 erakorraliste patsientide arv vähenes, siis mullu see taas suurenes, ületades eelnenud aastat nelja protsendiga. Patsiente oli rohkem nii laste kui täiskasvanute seas, vastavalt 2,5 ja neli protsenti. Viimati oli erakorraliste patsientide arv suurim 2014. aastal, küündides 482 231 külastuseni, mida 2018. aasta külastused ületasid kahe protsendi võrra.

TAI hinnangul vajab rõhutamist, et erakorraline meditsiin on mõeldud erakorralise haige abistamiseks ägeda haigestumise, trauma või mürgistuse korral. Aitamaks patsiendil otsustada, millisesse tervisehoiuasutusse oma probleemiga pöörduda, on haiglad koostanud infolehe.