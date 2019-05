Psühholoogi 5 nippi, mis aitavad eksamiärevusest üle olla

1. Planeeri. Mõistlik on alustada materjali kogumahu ülevaatamisest ja õppimise planeerimisest. Kui on vaja õppida näiteks 30 eksamiküsimuseks, tuleb need jagada õppimiseks jäänud päevade vahel nii, et eksamile eelnevale päevale jääb vaid kordamine. Näiteks kui aega on kuus päeva, jaga 30 küsimuse õppimine viie päeva peale ja kuues päev jäta kordamiseks. Eksamieelsel õhtul enam õppima ei peaks. Selle asemel tuleks heale unele keskenduda, sest puhanud peaga eksami tegemine annab paremaid tulemusi.