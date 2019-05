Aita leida Pelgulinna sünnitusmaja simulaatorbeebile nimi

Sünnitusmaja lastearst ja Pelgulinna simulatsioonikeskuse juhataja, doktor Ervin Saik ütles, et haiglal on olemas ka sünnitaja-simulaator – see seade kannab tootja poolt määratud nime Victoria. Äsja soetatud vastsündinu-simulaatori mudeli nimi on Super Tory, kuid arsti sõnul oleks parem, kui nimi oleks suupärasem ja loomulikum.