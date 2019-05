Vähile immuunsete vaalade rakud võivad aidata inimestel haiguse seljatada

Vähk saab alguse, kui rakud muteeruvad, seejärel hakkavad ebanormaalselt kasvama ja kontrollimatult jagunema – see häirib bioloogilise keskkonna normaalset toimimist, vahendab Medical News Today.

Mõned teadlased on väitnud, et vähktõbi on tänapäeva maailmas nii laialt levinud, kuna seda põhjustavad peaasjalikult reostus ja muud inimtegevusest tulenevad keskkonnamuutused.

Paljud uuringud näitavad siiski, et inimesed põdesid vähki ka tuhandeid aastaid tagasi. Kõige varasem vähktõve leid pärineb 1,7 miljonit aastat tagasi elanud inimese eellaselt, kelle säilmed leiti koopast Lõuna-Aafrikas ning teadlased tuvastasid agressiivse luuvähi.

Inimesed ja nende esivanemad ei ole ainsad, keda on ajaloo jooksul vähktõbi kimbutanud. Vähk on peamine surmapõhjus ka kassidel ja koertel ning ka linnud, roomajad ja kalad võivad vangistuses või looduses elades põdeda vähki. Veelgi enam, hiljutiste avastuste kohaselt tekkis isegi dinosaurustel mõnikord vähk.

Vaaladel on väga madal vähirisk. Kuidas on see inimese vähiuuringute puhul oluline?

Vanus, kaal ja vähirisk

Inimese vanus võib suurendada vähiriski, sest mida kauem keegi elab, seda rohkem aega on rakkudel muteeruda ja küpsemas vanuses on ka rakud mutatsioonide suhtes tundlikumad.

Veelgi enam, mida rohkem inimene kaalub, seda rohkem on tal rakke, mis võivad läbida mutatsiooni.

Mõne liigi puhul ei kehti need korrelatsioonid aga üldse - vähktõve tekkimine on äärmiselt ebatõenäoline vaatamata sellele, et nad on suured ja elavad kaua.

Elevantidel, pringelitel ja vaaladel esineb vähki vähe. Teadlased on mõtisklenud võimalike põhjuste üle, lootuses nende resistentsust paremini mõistes kasutada seda teadmist ka inimkonna hüvanguks.

Eelmise aasta avaldatud uuringus ilmnes, et elevantidel on kasvajat pärssiv geen, mis võimaldab kehal peatada vähkkasvaja moodustumist.

Inimesel on samuti see geen, aga vaid üks koopia sellest - elevandid saavad uhkeldada 20 eksemplariga.

Aga vaaladel? Põhja-Arizona Ülikooli teadurite meeskond usub, et vastus peitub taaskord geenides.

Miks vähk ei mõjuta vaalu

Selle uuringu jaoks - mille tulemused ilmuvad ajakirjas Molecular Biology and Evolution - said uurijad loa analüüsida emase küürvaala Salt`i nahaproovi.

Salt ujub sageli Massachusettsi rannikuvetes, ja uurijad otsustasid keskenduda temale, kuna vaala on jälgitud alates 1970. aastate keskpaigast ning andmeid tema kohta on küllaga.

Põhja-Arizona Ülikooli doktorant Marc Tollise juhitud uurimisrühm järjestas nahaproovi DNA ja RNA, panemaks kokku geenikaardi.

Saadud geneetilisi andmeid võrreldi erinevate imetajate, sealhulgas kümne teise vaalajaliigi, näiteks sinivaala ja spermavaala omaga.

Analüüs näitas, et teatud genoomi osad olid vaaladel arenenud kiiremini kui teistel imetajatel. Täpsemalt need, mis sisaldasid rakutsüklit, jagunemist ja rakusisest DNA parandamist reguleerivaid geene - sisuliselt kogu rakkude tervena säilitamise protsessi.

Need rakkude hooldusprotsesside eest vastutavad geenid muteeruvad aga inimese vähkkasvajates.

Teine omadus, mis vaalu eristab – neil on dubleeritud palju kasvajate teket ja kasvamist pärssivaid geene.

See viitab sellele, et vaalade hiiglasliku kasvu saavutamiseks pidid rakumutatsioone takistavad geenid näitama üles erakordset võimekust ja looma ka tagavara.

«Me leidsime ka, et vaatamata sellele, et teatud vaalade genoomide osad arenevad kiiremini kui teistel imetajatel, on vaalad aja jooksul kogenud palju vähem DNA mutatsioone võrreldes teiste imetajatega, mis viitab sellele, et neil on aeglasem mutatsioonimäär,» seletab professor Marc Tollis.

Kuidas on see meie jaoks oluline?