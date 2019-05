Oluline teada: mida silmas pidada gluteenivaba toidu tarbimisel

Gluteenivaba dieet hõlmab looduslikult gluteenivabu toite ja tööstuslikult töödeldud toite, milles sisalduvad säravamad tähed on tatar, kaer, kikerherned ja kinoa. Tsöliaakiahaigetele spetsiaalselt valmistatud toiduainete gluteenisisaldus ei tohi ületada 20 mg/kg kohta, vahendab Eesti Tsöliaakia Selts.

Spetsiaalselt tsöliaakiahaigetele valmistatud toodete toiteväärtus tekitab küsimusi, sest nendes on vaja vältida gluteeni. Sellel valgukompleksil on olulised viskooselastsed omadused, millest sõltub toidu maitse, krõmpsuvus ja struktuuriline terviklikkus.

Gluteeni eemaldamise ja koostisosadena ainult gluteenivabade toorainete kasutamise tõttu ei ole toit nii meeldiva maitsega kui tavaline toit. Näiteks gluteenivabal leival on mure tekstuur ja see läheb kiiresti kõvaks. Seetõttu on gluteenivabade toodete valmistamisel vaja lisada teatud koostisosi, näiteks küllastunud rasvu ja lihtsuhkruid, et leevendada gluteeni puudumist, aga need tooted võivad samal ajal sisaldada vähe kiudaineid ja palju soola.

Sellest tulenevalt on eri riikides tehtud gluteenivaba toidu toiteväärtuse kohta palju uuringuid, millel on vastuolulised tulemused. Mõned autorid on leidnud, et gluteenivaba dieet ei taga eri mikrotoitainete, eriti kaltsiumi, raua ja D-vitamiini piisavat tarbimist. Aga osad uuringud on näidanud, et enamik toitumisega seotud puudujääke kaob, kui järgitakse ranget gluteenivaba dieeti. Eelnimetatud toitumisega seotud puudujääke mõjutavad erinevad tegurid, näiteks aktiivse ja diagnoosimata haigusega elamise kestus, soole limaskestale tekkinud kahjustuste ulatus ning vaegimendumise määr, aga ka teisesed toitumisalased muudatused, mis inimesed on teinud.

Gluteenitalumatusega inimeste eritoidu standardi kohaselt peaks olulised põhitoiduained sisaldama umbes sama palju vitamiine ja mineraalaineid kui originaaltoidud, mida nad asendavad. Ent mõne avaldatud uuringu kohaselt võivad gluteenivabad tooted olla väiksema toiteväärtusega kui nende gluteeni sisaldavad vasted. Nende erinevuste põhjus võib olla selles, et nisujahu, mis on hea B-vitamiinide allikas, on sageli rikastatud ka raua, foolhappe ja teiste vitamiinidega.

Erinevalt nisujahust on gluteenivabad jahud valmistatud tavaliselt riisijahust, tapiokist või kartulitärklisest ning pole üldjuhul rikastatud.

Viimased andmed toetavad asjaolu, et looduslikult gluteenivabadest toiduainetest valmistatud gluteenivabad tooted (nt tatar, kikerherned, hirss, kaer, amarant, teff-jahu, kinoa) on paremad mineraalainete allikad kui teistel gluteenivabadel toorainetel põhinevad tooted.

Tsöliaakiahaigeid tuleks igal juhul innustada suurendama looduslikult gluteenivabade toiduainete tarbimist ja vältima esimese valikuna valmispakendatud toiduaineid. Mitmekülgset toitumist ja maitseid aitavad parandada ning gluteenivaba dieedi toiteväärtust suurendada paljud looduslikult gluteenivabad toidud, sealhulgas toitainerikkad teraviljad, seemned, kaunviljad, puu- ja köögiviljad.