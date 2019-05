Gümnasistid on oodatud apteekidesse töövarjudeks

«Proviisorid on kõrgharidusega meditsiinispetsialistid, kelle ülesanne on tunda ravimeid, nende koostist, ravimite valmistamise ja tootmise tehnoloogiaid, aga ka ajaga kaasas käimist ja innovaatiliste lahendustega kursis olemist. Proviisori töö nõuab täpsust, vastutustunnet, head suhtlemisoskust ning kindlasti ka empaatia- ja analüüsivõimet,» ütles EAÜ juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp. «Ootame kõiki, kel eriala valimine alles ees, apteeki töövarjuks, et oma silmaga näha, mida proviisori töö endast kujutab.» Koolinoored saavad apteekri töövarjuks registreeruda saab 10.–24. maini siin .

«Arvestades Eesti vananevat elanikkonda, ravimikasutuse suurenemist, aga ka muu maailma praktikat, on selge, et apteekri roll aja jooksul esmatasandi tervishoius aina suureneb,» sõnas proviisor Sepp. «Valides proviisori ameti, võib iga noor kindel olla, et on alati tööturul nõutud – tervis ja tervisealane nõuanne on alati olnud kulla hinnaga ning igaühele meist vajalik ja tähtis,» sõnas Sepp.