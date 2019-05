Eksperdid arutlevad: kuidas ravida ravijärjekordi?

Endise terviseministri Riina Sikkuti sõnul aitaks ravijärjekordi lühendada seegi, kui inimene saab oma mure võimalikult väikese visiitide arvuga lahendatud. «Tervishoiusüsteem peab inimese tervisemurele lahenduse andma seal, kus see on otstarbekas. Patsient jõuab oma murega õige arsti juurde ning tema raviteekond on sujuv.»

2017. aastal tehtud ravikindlustuse analüüsist selgus, et kallid ravijuhud võtavad suurema osa ravirahast. Ligi 70 protsenti eriarstiabi rahast suunatud kümnendiku inimeste raviks, kes põevad raskemaid haiguseid. Nende inimeste kaasaegne ravi on väga kallis. Eriarstiabis kulub poolte inimeste ravile ainult viis protsenti ravirahast, sest nende ravi on soodsam, aga peamiselt ootavad just nemad ravijärjekordades.

Ravijärjekordi ei leevenda ainult lisaraha

Tervishoiuteenuste õigeaegse kättesaadavuse tagamine on Parve sõnul väga mitmetahuline küsimus, mis ei ole lahendatav vaid haigekassa rahastuse suurendamisega. «Arstide puudus ja inimeste endi valik mängib siin suurt rolli,» leiab ta.

Kord kuus esitavad haiglad haigekassale ravijärjekordade kohta ooteaegade põhjuste andmeid. Parve sõnul märgivad haiglad peamise põhjusena patsiendi valiku ehk arsti eelistuse, teise põhjusena arstide puuduse. «Seda, et haigekassa rahastus ja lepingumaht pole piisav, märgitakse pika ooteaja põhjusena kõige vähem,» lisas ta.

Parv on veendunud, et lisaraha ei too juurde puuduvaid arste. «Kui haigekassa maksaks kinni kogu ravivajaduse, oleks ikka ravijärjekorrad pikad, sest pole arste, kes patsiente vastu võtaks. Arstide vähesuse tõttu tuleb kauem oodata ligi 11 protsendil eriarsti ambulatoorses ravijärjekorras olijatel,» ütles ta.

«Meie tervishoiu aluseks on pädevad perearstid ja –õed, kes aitavad iga inimese tervist hoida ja parandada,» kinnitas Sikkut. Krooniliste haigustega inimeste ravi ja jälgimine liigub suuremas mahus just perearstide ja -õdede hoolde, selleks on vaja ka rohkem erioskustega õdesid. Sikkuti sõnul aitab lähiaastatel peremeditsiini tugevdada kaasaegsete tervisekeskuste rajamine üle Eesti.

«Meie arstid panustavad tervishoidu enam, kui on õigus neilt oodata. Võrreldes Põhjamaade kolleegidega teeb meie arstkond tööd rohkem kui täiskoormusega,» nentis Sule. Selleks, et arstid Eestisse püsima jääksid, tuleb tema hinnangul hoida häid tööalaseid suhted, arste motiveerivalt tasustada ning tagada neile head töötingimused koos arenemis- ja koolitusvõimalustega.

Arstide, õdede ja haiglate liidu kollektiivlepingu läbirääkimise tulemusena lisati tänavu haigekassa eelarvesse 40 lisamiljonit arstide ja õdede palgatõusuks. «Arstide palgatõus on viimase viie aastaga olnud 55, õdedel 65,6 protsenti. Selle abil oleme püüdnud pidurdada arstide ja õdede lahkumist välismaale. Palgatõus on vajalik ka selleks, et tagada Eesti inimestele maailmatasemel ravimeeskond,» ütles Sikkut.

Sule hinnangul on ooteaja leevendamise võtmekoht ravijärjekorra haldamise süsteemi terviklik arendamine. «Selgelt peab paigas olema, kus, kes ja kui kiiresti hindab, millisele teenusele patsient peab pääsema.» Ta leiab, et võtmesõna on digiregistratuur, e-konsultatsiooni laiendamine ning kõigi raviasutuste koostöö tõhustamine.

Sama meelt on Joller, kelle sõnul on abiks just e-konsultatsioon, mida üha rohkem arste kasutab. «Tulemuseks on lühemad ravijärjekorrad ja õiged patsiendid õigel ajal õige arsti vastuvõtul. Rahul on nii eriarstid, perearstid kui ka patsiendid.»

Nii Parv kui Sikkut on seisukohal, et ravijärjekordi aitab lühendada haiguste ennetus. «Me peame tervist hoidma ja olema terviseteadlikumad. Kui inimene ise ei kanna oma tervise eest hoolt ega kasuta tervishoiu pakutavaid võimalusi, et oma tervist kontrollida ja haiguseid ennetada, siis palju kallimad tagajärjed maksame kõik koos kinni,» tõdes Parv.