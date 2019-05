Arstid pidasid ajukasvajaga poisi sümptomeid eksamistressiks

Kui Shane arstidele kurtis, et teda piinab silmavalu, väsimus ja peavalu, siis ei osatud muud kahtlustada, kui et poissi vaevab mõni viirus või eksamistress. Ja kui järjekordne arst laiutas vaid käsi, siis otsustas poisi ema ta lõpuks EMOsse viia. Seal saadeti ta uuringusse, mis tõi viimaks päevavalgele karmi tõsiasja - poisil on ajukasvaja.