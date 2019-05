Läbimurre: uudne Alzheimeri ravim läbis edukalt esimesed inimkatsed

Järgnevas, hiljuti lõpetatud esimese faasi kliinilises uuringus võtsid terved vabatahtlikud nelja nädala jooksul iga päev PRI-002 annuseid. Tulemused näitavad, et ravim on inimesele ohutu.

Selle etapi läbimine inimestel tähendab, et kandidaatravimi võib nüüd suunata uuringu teise faasi, et hinnata selle efektiivsust Alzheimeri tõvega inimestel.

Teine PRI-002 eelis on, et see kuulub uude ravimiklassi, mida nimetatakse D-peptiidiks. Need ühendid sarnanevad looduslikult esinevatega ja keha ei hakka nendest sestap kohe vabanema, mis annab paremad võimalused ajusse sisenemiseks ja seal oma töö lõpule viimiseks.