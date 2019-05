Teeme selgeks: kas pissihäda kinnihoidmine on põiele ohtlik?

Levib müüte, et pissihäda kinnihoidmine soodustab kuseteede haiguste ning isegi neerukivide tekkeriski, kirjutab HuffingtonPost. Kliinilise uroloogia professor David Ginsbergi sõnul ei sünni sellest tõenäoliselt aga mingit kahju.

«Keegi pole veel teinud uuringuid, milles pannakse inimesed aastaks ühte ruumi kinni, antakse neile palju kohvi juua ega lubata enne tualetti minna, kui juba lekkima hakatakse. Nii nagu neid ei võrrelda inimestega, kes lähevad normaalse aja jooksul pissile,» seletas Ginsberg. Seega pole sel alal tehtud piisavalt uurimustööd, kuid suur on siiski tõenäosus, et tervele inimesele ei põhjusta see mingit ohtu.

Teine asi on patsientidega, kel juba on olemasolev terviseprobleem. Pisut suuremas ohus võivad olla need, kel on seljaajutrauma või hulgiskleroos. Sel juhul paneb põie pikaaegne surve koormuse nende inimeste neerudele. Seegi pole aga just väga suur terviserisk ning avaldab mõju pigem pikemas perspektiivis. «See võib aja jooksul juhtuda, kuid me ei tea seda kindlalt. Kui hoiad aastaid ja aastaid häda kinni ning venitad põit krooniliselt välja, võib pigem juhtuda, et hakkab esinema raskusi selle tühjendamisel, aga seegi on teooria,» kirjeldas Ginsberg.

Uroloog seletab patsientidele üldiselt, et põis on lihas ning urineerides tõmbub see kokku. Kui seda pidevalt venitada, muutubki see selliseks nagu paar väljaveninud dressipükse, kaotades aja jooksul kokkutõmbumisvõime ning muutudes nõrgemaks.