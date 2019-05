Uuring: nende riikide elanikud joovad end kõige sagedamini purju

Uurijad hoiatavad, et alkoholist põhjustatud maksahaigused ja vähk on maailmas tõusuteel ühes kehva vaimse tervisega. «Suurem alkoholi tarbimine muudab kõik need terviseprobleemid hullemaks. Tarbimise vähendamine parandab neid seisundeid,» ütleb sõltuvusele spetsialiseerunud psühhiaater ja uuringu algataja Adam Winstock.