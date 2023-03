LED-valgustitel on silmadele ja unele kahjulik mõju

Nende raporti kohaselt tõendavad uued teaduslikud uurimused, et isegi lühiajaline kokkupuude kõrge intensiivsusega sinise valgusega on fototoksiline, vahendab CNN. Pidev kokkupuude ka madala intensiivusega sinise valguse allikaga suurendab vanusega seotud makulaarse degeneratsiooni riski, mis on peamine nägemise halvenemise põhjus üle 50-aastaste hulgas.