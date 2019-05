«Troonide mängu» staar: sari pani mind ennast vihkama

Williams hakkas sarjas Arya Starki tegelaskuju mängima, kui oli vaid 12-aastane, kirjutab HuffingtonPost. Ta tunnistas Happy Place taskuhäälingus, et tuntuse kogumine niivõrd noores eas mõjutas negatiivselt tema vaimset tervist ja enesehinnangut. «Minu elus oli pikk periood, mil ütlesin endale iga päev, et vihkan ennast,» avaldas Williams.

Paljud sellised muserdavad mõtted tekkisid just siis, kui ta luges enda kohta kommentaare sotsiaalmeediast. «Kõik, mida inimesed sinust arvavad, tabab sind pideva uudistevoona. Ma arvan, et kõik tahaksime selle suhtes olla pimedad ega mitte hoolida, kuid seda on võimatu teha,» rääkis noor naine sotsiaalmeedia varjukülgedest.

Williams nentis, et negatiivsus tõmbas ta täielikult endasse. «Jõudsin punkti, mil justkui ihaldadki midagi negatiivset juurde ja istud oma kurbusehunnikus,» kirjeldas ta. Ema üritas teda toetada, hallates ise tema sotsiaalmeedia kontosid ning kui ta nägi midagi häirivat, soovitas tütrel mõnda aega mitte sotsiaalmeediasse vaadata.

Nüüd täiskasvanuna üritab Williams internetikommentaaridest mööda vaadata ning teeb selles ka mõningaid edusamme, kuid tunnistab siiski, et mõni järsk kommentaar jääb teda terveks päevaks närima. «Laman näiteks kella 23 ajal voodis ja loetlen asju, mida ma enda juures vihkan. Hirmutav on sellesse auku tagasi kukkuda - see on miski, mille vastu ma töötan, kuid see on väga raske, üritada mitte olla kurb ja löödud,» avaldas näitlejanna.

Maisie Williams ja Sophie Turner. FOTO: PA images/Scanpix

Williams unistab normaalsest elust ning arvab, et esimene samm teel õnne poole on püüda olla tema ise, mõtlemata sellele, mida teised temast ootavad. «See kõlab hipilikult, kuid on tõsi.»