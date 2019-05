Uuring: nende jookide tarbimine tõstab varase surma riski

«Varasemad uuringud on näidanud, et karastusjookides ja puuviljamahlades sisalduvate suhkrute suur tarbimine on seotud mitme südame-veresoonkonna haiguse riskifaktoriga,» selgitas Walesi. Ülekaalulisus, suhkurtõbi ja kõrgenenud triglütseriidid – viimane on veres leiduva rasva tüüp-, on liigse suhkru tarbimisega seotud ohud. «Vähesed uuringud on suutnud uurida, kuidas see tarbimine võib mõjutada suremusriski.»