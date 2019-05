Eesti kalaliik aitab teadlastel vähki ravida

Silmud on ühed vanemad kalad, kelle luudeta lõuad on palistatud paljude hammastega, ning kes imevad end nende abil tihti teiste kalade külge ja toituvad nende verest, vahendab Medical News Today . Nad elutsevad nii jõgedes kui järvedes, sealhulgas Eestis.

Hiljutises uuringus vaadeldi silmude immuunsüsteemis esinevaid molekule, mille nimeks on «muutuvate lümfotsüütide retseptorid». Uurijate jaoks muutis molekuli paeluvaks selle siht ja võime rünnata rakuvälist maatriksit, mis toestab rakke, mida see ümbritseb. Maatriks on oluline osa kesknärvisüsteemist, mis pani teadlased juurdlema, kas molekuli ei saaks kasutada selle kaudu raviainete suunamiseks ajusse, et edendada kasvajatest, insuldist ja muudest haigustest paranemist.