Need toidud võivad anda alko- või narkotestis valepositiivse tulemuse

Durian. Durianipuu eksootiline vili on tuntud eelkõige oma jälgi haisu poolest. Aroom on nii tugev, et sellele võib vääralt reageerida isegi alkomeeter. Aprillis peatas politsei Hiinas Jiagnsu piirkonnas mehe, keda kahtlustati joobes juhtimises. Mees põrus alkomeetri testis, kuid väitis, et see on duriani söömisest, mitte alkoholist. Mehele tehti ka veretest, mille alusel ta süüst vabastati. Politseinik proovis duriani teooriat ka ise ning ilmneski, et pärast vilja söömist puhus ta välja 0,36-promillise joobe. Kolm minutit hiljem kordustesti käigus joovet enam polnud. Ekspertide hinnangul võib selline reaktsioon tekkida n-ö suu alkoholilõhnast – sama võib juhtuda ka väga küpse puuvilja söömisel või alkoholi baasil suuvee kasutamisel.