Teisel elunädalal raske operatsiooni läbinud Johann-Roger vajab hingamiseks masinaparki

Arstid oleksid valmis väikese Johann-Rogeri lõpuks haiglast koju, oma pere juurde lubama - paraku pole tal seal aga vajalikku masinaparki. Eesti Haigekassa on lapsele eluliselt olulistest seadmetest ning tarvikutest valmis kompenseerima vaid üksikuid. Rohkem kui 7000 euro väärtuses aparaate ja vahendeid tuleks perel endal muretseda.

Kuna perel sellist summat kusagilt võtta pole, palusid nad Lastefondi heade annetajate abi. Lapse koduseks jälgimiseks ja hoolduseks on vaja aspiraatorit, pulssoksümeeterit, ambukotti jpm. Igakuiselt lisanduvad mitmesaja euro väärtuses trahheostoomi hooldustarvikud ning näiteks hingamisaparaadile vajalik destilleeritud vesi, mille kulu ühes kuus on 288 eurot. Kahjuks ei ole need vahendid ei haigekassa ega sotsiaalkindlustusameti poolt kompenseeritavad ning nende soetamine paneb raske ja sügava puudega pered majanduslikult keerulisse olukorda.