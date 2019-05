E-sigaretid võivad muuta hingamisteed gripile vastuvõtlikumaks

Uuring leidis, et e-sigarettide aur võib muuta hingamisteede rakke, vähendades nende võimet viirustele vastupanu osutada,vahendab The Sun .

Tulemused näitasid, et sigaretisuitsetajate ja e-sigareti kasutajate reaktsioon gripile oli erinev mittesuitsetajate omast. Leiti, et e-sigareti kasutajatel oli vähem valke, mis on olulised viirustega võitlemisel. Kusjuures suitsetajatel oluliste valkude tasakaal vähenenud ei olnud. Samuti nähti e-sigaretti tõmbaval grupil madalamaid gripispetsiifiliste antikehade tasemeid, mis kaitsevad viiruste eest.