Naine andis tütre elu päästnud tuletõrjujale neeru

66-aastane Cox on vabataktliku tuletõrjujana kogukonda aidanud kuus aasta. 2016. aasta augustis sai ta väljakutse Bundy tütre aitamiseks, kirjutab CNN . Ta jõudis esimesena kohale ja aitas inimestel organiseeruda, kuni kiirabi kohale jõudis.

Naine ja päästja kohtusid uuesti 2018. aastal, kui Bundy läks heategevusüritusele Minnesotas asuvasse Viikingi Baari, kus Cox oli töötanud 16 aastat. Päästja teenindas baaris ja kandis särki, millele kirjutatud: «Mu nimi on Bill. Mul on lõppsfaasis neerupuudulikkus ning vajan uut neeru.»

Nad rääkisid veidi ja selgus, et Bundyl on sama veregrupp. Sealt algas nende teekond. Bundy sai pärast teste varsti Billile öelda, et ta sobib talle doonoriks.