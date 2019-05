Psühholoogiaprofessor avaldab tõe – miks me tegelikult üksteist taga räägime?

See ei tähenda aga ringi hiilimist ja kurjakuulutavate juttude sosistamist. Klatš on oma sisult eelkõige informatsiooni jagamine tuttavate inimeste kohta teistele tuttavatele. Uuringu andmeil jagatakse peamiselt kahjutuid ja sageli igavaid detaile igapäevaelust, kirjutab Health.

Miks on see aga vajalik?

Psühholoogiaprofessor Mark Leary selgitab, et teise inimese kohta info jagamine, kui kõnealust pole ruumis, on sügavale juurdunud instinkt. «Meil on vaja võimalikult palju informatsiooni inimeste kohta meie ümber, et saaksime aru, keda võib usaldada ning keda mitte, kes rikub reegleid, kes on kelle sõber, millised on inimeste seisukohad.»