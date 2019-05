Tuntud suunamudija: depressioon ei kao ära, ta tuleb ja läheb nii, nagu soovib

Instagrami ja USA suitsiidiennetuse ühingu (AFSP) koostöös sündinud kampaania eesmärk on julgustada sotsiaalmeedia kasutajaid jagama oma kogemusi seoses vaimse tervisega, et muuta selleteemalised arutelud rohkem avatuks.

Eestis on liikumise eestvedajaks idufirma Promoty, kes on loonud Eesti suurima sisuloojate platvormi, millega on liitunud üle 14 000 Eesti sisulooja ning 450 brändi. Teemaviitega #PärisElu on Instagramis tähistatud üle 200 postituse. Emotsionaalsed postitused kõnelevad peamiselt depressioonist, ärevushäiretest ja kiusamisest, mainitud on enesetapumõtteid ja enese vigastamist.

«Vaimse tervise teema vajab Eestis tähelepanu – meil on teiste riikidega võrreldes väga kõrge depressiooni- ja enesetapujuhtumite arv,» tõdes Promoty turundusjuht Marelle Ellen. «Tahame, et eestimaalased julgeks jagada vaimse tervisega seotud lugusid ning leida toetust sotsiaalmeedias ja väljaspool seda.»

Kampaanias lööb kaasa 20-aastane Enni Britta Esna, kellel on nii YouTube’i kui Instagrami keskkonnas üle 10 000 jälgija. Kampaania raames otsustas Esna jagada oma kogemust depressiooni ja ärevushäirete raviga psühhiaatriapolikliinikus.

«Depressioon ei kao ära. Ta tuleb ja läheb nii, kuidas soovib. Seekord otsustas ta tagasi tulla,» kirjutab ta oma Instagrami postituses. «Ma olen väga tugev inimene, kuid viimased paar nädalat mu elus on olnud katsumus omaette.»

FOTO: Kuvatõmmis

Neiu nentis, et avalikult nii personaalseid teemasid julgevad lahata vaid vähesed, kuna veel mõne aasta eest oli vaimsest tervisest avalikult rääkimine tabu. «On oluline näidata noortele, et sotsiaalmeedias esitletav ilus elu ei ole reaalsuses nii ilus ja meil kõigil on oma deemonid, millega päevast päeva võitlust peame.»