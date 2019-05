Klombid või must veri? Loe, milline on normaalne menstruaalveri

Mida tähendavad klombid menstruaalveres?

Väikesed klombid on normaalne ilming menstruaalveres - need ilmutavad end tavaliselt esimeste päevade jooksul, kui verejooks on tugevam, kirjutab MSN. Kui klombid on väga suured ja esinevad sagedasti, võiksid sellest aga rääkida arstiga, sest need võivad olla ka fibroidide, emaka polüüpide või endometrioosi tunnus.

Must veri

See võib näida hirmuäratav, aga on lihtsalt veri, mille väljumine emakast on võtnud kauem aega ning on seetõttu rohkem oksüdeerunud. See võib olla tavaline nähtus ebaregulaarse menstruaaltsükliga naistel.

Ere– või sügavpunane veri

Heledam ja sügavam punane värvus on märk tervest menstruaaltsüklist. Hele veri näitab, et see on hiljutisem – see on tavaline päevade alguses, kui voolus on tugevam. Sügavama punase värvusega veri on oksüdeerunud, kuna pole jõudnud nii kiirelt kehast väljuda.

Roosakas veri

Menstruaalvere roosakas värvus on tõenäoliselt selline emakakaelavedelikuga segunemise tõttu, mis pole midagi ebatavalist. Roosakas veri võib viidata aga ka madalale östrogeeni hulgale kehas. Sellega kaasneb ka tavapärasest kergem voolus. Kui roosakas verevoolus tabab nagu välk selgest taevast, võib see olla nurisünnituse märk.

Oranž veri

See on tavaliselt vaginaalse põletiku märk, näiteks seksuaalsel teel edasi kanduvate haiguste tõttu. Sellel võib olla ka ebatavaline lõhn ja tekstuur. Külasta günekloloogi, et saada jälile põhjusele ja alustada ravi.

Hall veri