Transseksuaalne mees sünnitas medõe hoolimatuse tõttu surnud lapse

Traagilisest juhtumist, mis lõppes loote surnultsünniga, kirjutati meditsiiniajakirjas New England Journal of Medicine. Arstide sõnul tõstab juhtum esile tõsiasja, et tänapäeva ühiskond on sugude poolest värvikam ning seepärast on kerge, kuid andestamatu diagnooside panemisel eksida.

«See ei puuduta ainult üht konkreetset juhtumit, vaid on näide sellest, kuidas transseksuaalsed inimesed võivad tervishoiusüsteemis hätta jääda,» kirjutas juhtumi üks autoreid, Michigani Ülikooli professor Daphna Stroumsa. «Isik oli meditsiinidokumentides klassifitseeritud mehena, kuid see tekitas paraku segaduse tema tegelike meditsiiniliste vajaduste osas.» Stroumsa ei täpsustanud, millal, kus ja kellega see juhtum aset leidis.

Transseksuaalsetel, kes sündisid naisena, kuid identifitseerivad end mehena, on vaba voli, kas nad võtavad meessuguhormoone või lasevad näiteks emaka eemaldada. 32-aastane patsient ütles medõele, et on transseksuaalne ning tema dokumentide järgi peetigi teda meheks. Tal polnud mitu aastat olnud menstruatsioone, kuna ta tarbis meessuguhormoone, mille tagajärjel võivadki nii ovulatsioon kui menstruatsioon lakata. Mõni aeg tagasi, kui ta oma ravikindlustuse kaotas, lõpetas ka hormoonide ning vererõhuravimite tarbimise.

Kodus tehtud rasedustest oli positiivne ning mees tunnistas, et «pissis end täis», mis tõenäoliselt tähendas sünnitustegevuse algust. Haiglas tellis medõde talle küll rasedustesti, kuid pidas tema seisundit stabiilseks ja mitte kiireloomuliseks. Arstide pilgu alla jõudis ta mitu tundi hiljem ning ka siis osutus rasedustest positiivseks. Ultraheli näitas ebaselgeid märke loote südametööst ning avastati, et osa nabanöörist on libisenud sünnituskanalisse. Erakorralise keisrilõike käigus selgus, et lootel puudub südametöö ning mees sünnitas elutu loote.

«Selliste sümptomitega naist oleks üsna kindlalt rasedusega seostuvate terviseprobleemide osas kiirelt uuritud. See on väga häiriv ja traagilise lõpuga juhtum. Meditsiiniline koolitus peaks hõlmama kokkupuudet transseksuaalsete patsientidega, et meditsiinitöötajad oskaks nende vajadusi paremini hinnata,» kommenteeris hormoonravispetsialist Tamara Wexler.

Transseksuaalsete tervishoiuspetsialist Nic Rider lisas, et koolitusest üksi ei piisa, tegeleda tuleb ka eelarvamustega. «Meditsiinilistes dokumentides võib ju olla sugu kirjas, kuid see ei tähenda, et kohe loobutaks kriitilisest mõtlemisest või hakataks mõtlema, et kõik inimesed on eripärased.»