Arst pidas nahavähki tavaliseks sünnimärgiks

Eelmise aasta juunis märkas 22-aastane ameeriklanna Megan DiDio, et sünnimärk ta vasakul põsel on muutunud ebatavaliseks. Muutus oli nii märkimisväärne, et ka isa juhtis sellele tähelepanu ja soovitas tal külastada dermatoloogi, kirjutab ajakiri Health.

Arst kinnitas aga, et sünnimärk näeb välja täiesti normaalne. Doktor oli ühe pilgu järel veendunud, et muretsemiseks pole põhjust – talle ei tundunud see ebaregulaarse kujuga, vaid ühtlast värvi ja väljajoonistunud äärtega. Arst pakkus välja, et sünnimärgil võiks hoida silma peal ja kontrollida olukorda kuue kuu pärast, hoidudes praegu koeproovi võtmisest.