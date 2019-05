Õnnetu vettehüppe tagajärjel ratastooli jäänud noormees vajab tuge taastusraviks

MTÜ Naerata Ometi eestvedaja Kuna Kompuse sõnul ei ole aga Magnuse vigastus nii suur, et poleks mingitki taastumisvõimalust. «Arstid on andnud mehele lootust, et pidev ja pikaajaline taastusravi ning treeningud aitavad ta taas rohkem liikuma ja suure tõenäosusega isegi uuesti käima,» ütles ta. Õnnetusest möödunud paari aastaga on esimesi taastumismärke juba ka näha.