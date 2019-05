Milliste probleemide vastu liigesesisesed süstid aitavad? Kuidas inimene teab, et tal on selline liigesevalu, mille vastu võiks aidata süst? Kas süste võib teha kõikidesse liigestesse? Kas ühekordne süst aitab või on neid vaja korrata? Neile küsimustele saad vastuse ülalolevast videost.