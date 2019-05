Mõistatuslik skisofreenia - mis selle vallandab ning millised müüdid tuleks ära unustada?

Märksa tõsisem riskitegur on narkootikumide tarvitamine. Eero Vasar rõhutas, et riskigruppi kuuluvad inimesed peaksid hoiduma igasuguste uimastite kasutamisest. «Teada on, et LSD ühekordne kasutamine on viinud skisofreenia väljakujunemiseni. Amfetamiini ja metamfetamiini korduv kasutamine põhjustab osal inimestel paranoidsele skisofreeniale sarnaneva seisundi. Ketamiin ja fentsüklidiin põhjustavad psühhootilise seisundi. Amfetamiin ja ketamiin põhjustavad remissioonis patsientidel haiguse ägenemise,» loetles ta.

Psühhiaater Liina Haring lisas, et uuringutes on korduvalt tõestatud kanepitarbimise ja skisofreeniasse haigestumise seost. «Kanepisuitsetajatel on geneetilise eelsoodumuse korral ligi kaks korda suurem risk haigestuda skisofreeniaspektri häiresse võrreldes mittetarvitajatega. Seos on seda tugevam, mida varasemas eas on kanepi tarbimist alustatud ning mida sagedamini kanepit on tarbitud.»