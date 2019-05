5 märki, et jood ohtlikult suures koguses vett

Veejoomisega liialdamine on pea sama ohtlik kui vedelikupuudus. Ohtlik tagajärg on n-ö veemürgistus ehk hüponatreemia, mille puhul on organismi elektrolüütide tasakaal häirunud. Raskematel juhtudel võib see põhjustada terviseprobleeme nagu krambid või viia isegi koomasse.