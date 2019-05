Põhjus, miks punapäid ähvardab suurem nahavähi risk

Melaniin on pigment, mida toodavad nahas spetsiaalsed rakud. See neelab naha sees valgust, hajutades laiali päikesest tulevat ultraviolettkiirgust, et see ei saaks nahka niivõrd kahjustada. Seega on melaniin justkui keha loomulik kaitsevõime päikese eest. «Kokkupuude UV-kiirgusega võib otseselt naharakke kahjustada, mis põhjustab muutusi rakkudes ja võib lõpuks tekitada vähki,» iseloomustas onkoloog Megan Winner portaalis Reader's Digest.