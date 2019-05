Nüüd on teada: naised töötavad efektiivsemalt soojemas, mehed jahedamas

Tom Chang USA Lõuna-California Ülikoolist ja Agne Kajackaite Saksamaalt Berliini ühiskonnauuringute teaduskeskusest kirjutavad ajakirjas PLOS ONE, et naised saavad vaimses töös paremaid tulemusi keskmiselt soojemates oludes kui mehed. Meeste jaoks on optimaalne temperatuur pisut madalam kui naistel.