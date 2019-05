Tegevus, mis võib aju vanust kümnendi võrra noorendada

Uus uuring on jõudnud järeldusele, et Sudoku mõistatuste igapäevane lahendamine võib vähendada meie aju vanust kümnendi võrra.

Uuringus osales 19 100 inimest, kellel testiti tähelepanu, mälu ja mõtlemisvõimet. Samuti küsiti osalejatelt, kui sageli nad Sudoku lõpuni lahendavad. Tulemused näitasid, et need, kes Sudokusid rohkem tegid, olid testides paremad ja neil oli madalam aju vanus, kui nendel, kes numbrimängu ei harrastanud.

«Mõnes valdkonnas olid vahed üsna drastilised. Eriti selgelt tulid erinevused välja kiiruse ja täpsuse osas,» ütles uuringu juhtautor doktor Anne Corbett. «Me ei saa öelda, et nende mõistatuste lahendamine vähendab tingimata dementsuse riski hilisemas elus, kuid see uuring toetab varasemaid järeldusi, mis viitavad sellele, et sõna- ja numbrimängude regulaarne lahendamine aitab hoida ajusid kauem heas vormis,» lisas ta.