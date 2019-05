Mis juhtub, kui sa ei vaheta tükk aega voodilinu?

Naharakud ei kuhju lihtsalt linadele. Midagi muud ootab seal juba ees – tolmulestad. Mida kauem ootad voodipesu pesemisega, seda rohkem on väikestel elukatel toidupoolist ja energiat paljuneda. Kui sa ei pese linu, magad koos sadade tuhandete tolmulestadega, vahendab Science Insider.

Tolmulestad pole ainsad allergeene tootvad elusorganismid voodis. Kui sa ei pese eriti tihti padjapüüre, võib sinna tekkida mikroskoopiliste seente kommuun. Ühe uuringu järgi leidub tavalises padjas umbes 16 eri seeneliiki ja miljoneid seenespoore. Aspergillus fumigatus on potentsiaalselt üsna ohtlik – see võib põhjustada punetavat nahaallergiat ja kahjustada isegi kopse.

Peale selle meeldivad pesemata padjapüürid ja linad bakteritele. Ühe uuringu kohaselt on kaua pesemata voodipesul ligi 39 korda rohkem baktereid kui loomade toidunõudel ja 17 000 korda rohkem mikroorganisme kui prill-laual.

Must voodipesu on ka akne põhjustaja.

Õnneks on neile probleemidele lahendus – pese voodipesu ja tee seda tihti. Soovituslik on see oluline protseduur ette võtta kord nädalas, kasutades kõige kuumemat pesemisrežiimi.