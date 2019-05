Worldman Games kosmonaudivõistluse võitis 23-aastane tallinlanna

Võistlema olid oodatud kõik inimesed vaatamata elustiilist, soost ja vanusest. Reeglid olid väljakutsel lihtsad: tuli teha kosmonaudiharjutusi ettenähtud ajaraamistikus nii kaua kui võimalik. Alguses oli rohkem pause ja harjutusi vähem, võistluse edenedes tuli suuta harjutusi teha üha kiiremas tempos. Võitjaks tunnistati see, kes pidas kõige kauem vastu ning sooritas seega ka suurima arvu harjutusi. Naised ja mehed võistlesid koos, ent esimese koha preemiad anti välja mõlema soo parimale. Kõik osalejad said kingikoti võistluse toetajatelt ning võistluse jooksul loositi välja kukkunud võistlejate vahel auhindu.

Worldman Gamesi algataja ning peakorraldaja Arsen Arustamjan jäi võistlusega väga rahule ning kinnitas, et rahva huvi ning entusiasm annavad energiat juba sel aastal järgmist võistlust korraldama asuda. «Oleme väga rõõmsad, et saime pakkuda spordisõpradele uutmoodi elamust ja tänulikud kõigile osalemise ning panuse andmise eest kahe vahva lapse paremasse tulevikku,» sõnas peakorraldaja. Kas ka järgmisel võistlusel hakatakse võistlema justnimelt kosmonaudiharjutustes, jätab Arustamjan esialgu veel saladuseks, ent kiidab burpee'sid, mida võistlusel kollektiivselt tehti tuhandeid, kui väga head harjutust: «Kes ei viitsi joosta ega trenni teha: tehke kosmonaute! See on lõbus ja mõjus harjutus, mis treenib kogu keha. Kuna see on nii lihtne, siis saab seda teha igal ajal ja igal pool.»