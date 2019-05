Kunstlik viljastamine pakub peatselt võimalust valida kõige targem järglane

Kümne aasta jooksul võib saada tavaliseks praktikaks, et kunstlik viljastamine pakub võimalust tipptehnoloogiliste analüüsidel põhjal valida «kõige targem» embrüo, ennustab Michigani Ülikooli teadusuuringute asepresident Stephen Hsu. Tema sõnul on teaduse areng sealmaal, et saab hakata usaldusväärselt järjestada embrüoid potentsiaalse IQ alusel. Hsu ettevõte Genomic Prediction pakub juba praegu viljatusravi läbivatele paaridele testi, mis võimaldab määratleda ebanormaalselt madala potentsiaalse IQ-ga embrüoid.