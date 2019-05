Mitu minutit liiga valju muusikat kontserdil hakkab kuulmist kahjustama?

Kahjustus võib olla seda suurem, mida pikemat aega see mõjub. Sellepärast räägitakse ka müra puhul müradoosist, nagu kiirguse puhul kiirgusdoosist. Näiteks tööstusmüra puhul muutub see kuulmisele ohtlikuks, kui keskmine efektiivne müratase on 85 detsibelli kaheksa tunni vältel. Muidu võib tekkida püsiv kuulmiskahjustus. Seda 85 detsibelli kaheksa tunni kestel nimetatakse ka päevaseks sajaprotsendiliseks müradoosiks. Sama kehtib ka muusika kohta.

Iga kolme detsibelli võrra kasvamisel väheneb lubatav aeg kahekordselt. Näiteks 88 detsibelli puhul on see neli tundi, 91 detsibelli puhul kaks tundi, 94 detsibelli juures vaid üks tund. Kui helitase on 97 detsibelli, tohiks niisuguse heli keskkonnas olla vaid pool tundi.

Rokk-kontsertidel ulatub helitase sageli 97 detsibellini ja isegi üle selle. Niisugust kontserti tohiks kuulata vaid 15 minutit, kui te soovi püsivat kuulmislangust kogu ülejäänud eluks, rõhutas Tereping. Laste puhul peaks helitase olema veel madalam ja algpunktiks kaheksatunnisel kuulamisel on 80 detsibelli.

Keskmine efektiivne helitase (dB) Tohib olla niisuguse valjusega heliga keskkonnas 85 8 tundi 88 4 tundi 91 2 tundi 94 1 tund 97 30 minutit 100 15 minutit 103 7,5 minutit 106 3,7 minutit