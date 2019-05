Kaelast allapoole halvatud Marie-Heleen vajab annetusi elutähtsa köhimisaparaadi soetamiseks

Sellise aparaadi hind on kuni 6000 eurot. Marie-Heleenile vajalik seade on juba neljas, mille soetamisel fondi head annetajad on väikestele patsientidele appi tulnud. «See tõestab, et elutähtsate seadmete ning tarvikute rahastamise osas tuleb riigil kiiresti seisukoht kujundada. Ei saa jääda kestma olukord, kus raskelt haigete laste elu sõltub annetajatest,» sõnas lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.