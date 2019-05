Kirurg tuletab meelde: 10 fakti, mida peaksid teadma veenilaienditest

Kuigi suvesoojaga on mõnus päikese käes säärt näidata, võib vaatepildi rikkuda sinakas «ämblikuvõrk» jalgadel. Paraku on juba hilja, et tänavuseks suveks jalad korda saada, kuid ettevalmistusi veenilaiendite korrigeerimiseks pole kunagi liiga hilja teha.