Nobeli auhinna võitjaid uurides selgus, kuidas muutub loomingulisus vanusega

«Usume, et uuringus avastatu ei piirdu majandusega, vaid see kohaldub loomingulisusele üldiselt,» ütles uuringu autor, professor Bruce Weinberg.

«Paljud usuvad, et loomingulisus on seotud noorusega, aga oleneb, millist loomingulisust peetakse silmas.» Uuringus selgus, et nooremad Nobeli auhinna võitjad on innovaatorid, kes vaidlustavad konventsionaalset tarkust ja tulevad uutele ideedele äkitsi. Vanemad Nobeli võitjad on eksperimentaalsed innovaatorid, kes koondavad teadmisi karjääri jooksul ja leiavad murrangulisi mooduseid teadmuse analüüsimiseks ja tõlgendamiseks uuteks arusaamise viisideks.