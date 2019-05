Tõusev epideemia: koeraomanikud riskivad käetraumadega, mis paranevad kuni aasta

Koerte jalutus- ja kaelarihmade ebaõige kasutus põhjustab koeraomanike hulgas ehmatavalt palju tõsiseid õnnetusi, rääkis Suurbritannia käekirurgia ühing portaalile Independent. Nimelt tõi ainuüksi Royal Cornwalli haigla välja, et aasta jooksul on nad ravinud üle 30 seesuguse käetrauma. Sagedamini esinevad käeluumurrud, lihasrebendid, liigese väljaväänamised ja rihma hõõrdumisest tekkinud põletushaavad. Tihti pole vigastused pelgalt pealiskaudsed, vaid nõrgestavad oluliselt käe liikuvust ning nende täielik paranemine võib võtta kuni aasta aega.

Edasiste õnnetuste ennetamiseks koostasid käekirurgid juhised, kuidas on õige koera jalutus- ja kaelarihmaga ümber käia. Nad soovitavad tungivalt, et omanik ei mässiks rihma mitmekordselt ümber randme, labakäe või sõrmede ega hoiaks koera kaelarihmast sõrmedega kinni. Suuremaid koeri soovitavad nad hoida lühema rihma otsas, et takistada neil äkitselt kiirelt jooksu pistmast.

Tema patsientide hulgas on olnud enim neid, kes on murdnud sõrmeluu ning vajavad kirurgilist sekkumist. «Tahame olla kindlad, et koeraomanikud on võimelised nautima oma aega koos lemmikuga ning samas suudavad ennetada riske, mis päästavad neid traumadest ja haiglaravist.»