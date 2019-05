«Tervise teejuht»: mida põnevat näitab ja kuidas käib kehakoostise uuring?

Kehakoostise analüüs algab vererõhu mõõtmisega, arvesse võetakse ka kroonilisi haigusi ja elustiili. Kehakoostise analüüsimise masin mõõdab ära, kui palju on kehas vedelikku, rasva ja lihast. Kuidas see aga välja näeb, mida on tarvis teada ning mis infot sealt täpsemalt saame? Confido tervisepsühholoog Triinu Stanford teeb ülalolevas videos selle selgeks.