Soome staarblogijal tekkis veganluse tõttu varajane menopaus

Mikkoneni sõnul ei sobi vegandieet kõigile, näiteks temale tekitas kombinatsioon stressirohkest elust ja vegantoidust probleeme tervisega, sealhulgas varase menopausi, rääkis naine Daily Mailile antud intervjuus.

Eelmise aasta alguses oli Mikkonenil mure näole ilmnenud lööbega. Naist kimbutasid veel teisedki probleemid: pikaleveniv gripp, murenevad küüned, halb tuju ja kõige hullem, menstruatsiooni katkemine. Veretest näitas, et folliikuleid stimuleeriva hormooni tase oli tõusnud sama kõrgeks kui menopausi eas naistel. Mikkonen oli sel ajal 37-aastane ning tal tekkisid juba menopausile iseloomulikud kuumahood.

Naine pidas oma elustiili tervislikuks ning arvas, et sööb kõigist dieetidest kõige tervislikumat: gluteenist, teraviljadest, piimatoodetest, lihast ja rafineeritud suhkrutest vaba toitu. Lisaks sellele oli kogu tema karjäär üles ehitatud sellele, et teisi sama dieeti jälgima inspireerida. Nimelt peab Mikkonen populaarset retseptiblogi Vanelja, mis on talle ka rahvusvahelist tuntust toonud. Mikkonen oli vegandieeti pidanud 15 aastat, süües loomset toitu ainult siis, kui ootas oma nüüdseks seitsmeaastast tütart Alvat.

Pärast Hiina meditsiini spetsialisti antud soovitusi süüa rohkem küpsetatud ja sooja toitu ning iga päev midagi loomset, tunneb naine end paremini. Mikkonen tunnistab, et ta on tulemusest šokeeritud, kuid vegandieedi hülgamine on tema tervist parandanud. Kui ta tundis varem end energiast täiesti tühjaks pigistatuna, siis nüüd on naine enda sõnul motiveeritud ja energiline, magab paremini ning kuumahood on lõppenud.

Tema sõnul ei olnud asi ilmtingimata veganluses endas, vaid tema puhul stressirikkas elus ja põhjamaises kliimas, mis veganlusega kokku ei sobinud. Näiteks sõi naine korra kuue kuu jooksul ainult toortoitu.

Hormoonispetsialist Marion Gluck usub, et Mikkoneni tervisemurede põhjuseks olid toitumisest tingitud madalad hormoonitasemed. Varast menopausi võivad tema sõnul esile kutsuda mitmed probleemid, sealhulgas stress, trauma, elustiilimuutused. Siiski võib ka toitumine rolli mängida. Kolesterool on hormoonide ehitusmaterjal ning seda sisaldavad ainult loomsed toidud. Kuigi keha toodab osa kolesteroolist ise, siis tuleb osa ka toidust. Taimne toitumine võib kolesteroolitaseme väga madalale viia. See põhjendas Glucki sõnul ka seda, miks blogija hormoonitase normaliseerus, kui ta hakkas jälle loomseid toite sööma. Tema keha hakkas lihtsalt uuesti hormoone tootma.