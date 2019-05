27. mai seisuga on Pardirallile tehtud 7898 annetust ja kogutud 106 660 eurot, kuid see number muutub iga tunniga. Peamisteks annetajateks on lihtsalt head inimesed, kes soovivadki lahkest südamest haigeid lapsi ja nende peresid aidata. Annetajateks on ka ettevõtted.