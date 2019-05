Apteekri töövarjuks soovib saada üle 120 koolinoore

Kõige suuremat huvi näitasid välja Harjumaa ja Tallinna noored, sooviavaldustest üle poole soovisid töövarjuks minna just pealinnas ja selle lähiümbruses. 24 protsenti noortest avaldas soovi tutvuda Tartu apteekrite tööga, samuti on aktiivset huvi proviisori eriala vastu märgata Ida-Virumaal ja Valgas, rääkis EAÜ juhatuse liige, proviisor Kristiina Sepp.

«Apteeki töövarjuks soovivate koolinoorte huvi taga on valdkonna põnevus. Ühest küljest on apteek koht, kus inimesi otseselt abistatakse ja tänu sellele rahvatervise olukorda parandatakse. Teisalt on apteek innovatsioonivedur, kus ollakse avatud uudsetele lahendustele, tänu millele saab apteegis kokku puutuda nii videoapteekri, ravimiroboti kui ka muude kaasaegsete võimalustega,» kirjeldas Sepp. «Lisaks seisneb apteekri töö pidevas suhtlemises, seda nii patsientide, arstide kui ka teiste valdkondadega. Seega pole töö kunagi igav.»

Ühtlasi kutsub EAÜ gümnaasiumi õpetajaid sisse astuma Tartu Ülikooli proviisori erialale. «Arvestades Eesti vananevat elanikkonda, ravimikasutuse suurenemist, aga ka muu maailma praktikat, on selge, et apteekri roll aja jooksul esmatasandi tervishoius aina suureneb ning proviisori ametit valides võib iga noor kindel olla, et on alati tööturul nõutud,» lisas Sepp.