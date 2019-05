See levinud sündroom aeglustab lugemiskiirust ja raskendab nägemist autosõidul

Paljudel kuiva silma sündroomiga inimestel on küll normaalne nägemisteravus, aga nad kaebavad siiski, et ei suuda öisel ajal või võõras kohas autoga sõita, väikest teksti lugeda või arvutiga tööd teha, kirjutab Med24. Niisugused püsivat visuaalset keskendumist nõudvad tegevused on pingutavad kõikide inimeste silmadele, kuna muutub silmade pilgutamise sagedus ja väheneb seega silmade niisutamine. Viimane mõjutab kuiva silma sündroomiga patsiente tugevamalt.