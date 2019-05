Eakas mees lõpetas lagritsatee joomise järel kiirabis

Hiljem rääkis mees arstidele, et oli viimase kahe nädala jooksul joonud üks või kaks kodus valmistatud lagritsateed päevas. Teed tehakse lagritsajuurest ning see on populaarne jook näiteks Egiptuses. Liigne lagritsa tarbimine võib põhjustada mürgistust, sest taimejuur sisaldab glütsürrisiini, mis võib kehas kaaliumitaset alandada. See võib põhjustada vererõhu tõusu, südame rütmihäireid ja keha turset.