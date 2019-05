Doktoritöö aitab kaasa ravimatu Wolframi sündroomi uurimisele

TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi doktorant Rando Porosk selgitas, et oksüdatiivne stress on seisund, kus reaktiivsed osakesed, näiteks vabad radikaalid, domineerivad antioksüdantse kaitsesüsteemi üle. Selle tulemusel võivad tekkida näiteks koekahjustused. «Oksüdatiivne stress teeb muret ennekõike neile, kel on organismis rohkem ohtlikke reaktiivseid molekule või nõrgem antioksüdantne kaitsesüsteem. Puudulik kaitsesüsteem võib tuleneda ka teatud vitamiinide vähesusest,» kirjeldas ta.